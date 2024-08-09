Шестеркин возглавил рейтинг лучших вратарей НХЛ по версии NHL Network
Телесеть NHL Network составила рейтинг лучших вратарей НХЛ.
Первое место в рейтинге занял российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Вторым стал Коннор Хеллебайк из «Виннипега».
Кроме того, в топ-10 вошли еще три россиянина — третье место занимает Андрей Василевский («Тампа»), пятое — Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»), а на седьмом расположился действующий обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды» Сергей Бобровский.
Сезон-2024/25 стартует в НХЛ 4 октября. В первом матче «Баффало» в Праге сыграет с «Нью-Джерси».
Топ-10 вратарей НХЛ по версии NHL Network:
1. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)
2. Коннор Хеллебайк («Виннипег»)
3. Андрей Василевский («Тампа»)
4. Джереми Свейман («Бостон»)
5. Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»)
6. Тэтчер Демко («Ванкувер»)
7. Сергей Бобровский («Флорида»)
8. Джейк Эттингер («Даллас»)
9. Юусе Сарос («Нэшвилл»)
10. Линус Улльмарк («Оттава»)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
|
Баффало – Нью-Джерси
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