Шестеркин восстановился после травмы и сыграет с «Нью-Джерси»

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин полностью восстановился после травмы. Он займет место в воротах в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

Матч состоится 10 января в 3:00 по мск.

Шестеркин получил повреждение верхней части тела. Об этом 1 января сообщил инсайдер Дэн Роден.

В этом сезоне Шестеркин сыграл 27 матчей с процентом отраженных бросков 90,6. С ним в воротах «Рейнджерс» одержали 11 побед.