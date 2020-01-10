Российский голкипер Игорь Шестеркин не примет участия в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса». Об этом в своем Twitter сообщил журналист Винс Меркольяно.

Место в ворота «Рейнджерс» займет Хенрик Лундквист, а резервным вратарем будет россиянин Александр Георгиев.

В предыдущей игре с «Колорадо» (5:3) Шестеркин пропустил после первого же броска, однако за игру смог отразить 29 бросков. В игре с «Нью-Джерси» он отразил 46 бросков и был признан третьей звездой встречи.

В текущем сезоне 24-летний Шестеркин принял участие в 23 матчах за «Хартфорд» в АХЛ при проценте отраженных ударов — 93,2. Россиянин проводит первый сезон в Северной Америке. Для него этот вызов в основу «Нью-Йорка» стал первым в карьере.