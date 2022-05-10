Шестеркин в матче с «Питтсбургом» пропустил две шайбы за 24 секунды

«Рейнджерс» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ на выезде встречается с «Питтсбургом».

В начале второго периода вратарь гостей Игорь Шестеркин пропустил две шайбы за 24 секунды: отличились Майкл Мэтсон (23:14) и Джейк Гюнцель (23:38). Счет стал 3:1 в пользу «Пингвинз».

Отметим, в третьем матче против «Питтсбурга» (4:7) Шестеркин (11 отраженных бросков из 15) был заменен на Александра Георгиева (19 из 20) после четырех пропущенных шайб в первом периоде.