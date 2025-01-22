Шестеркин в матче с «Оттавой» поучаствовал в стычке с Ткачаком

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Оттаву» (5:0).

На 48-й минуте встречи форвард «Сенаторз» Брэди Ткачак врезался во вратаря хозяев Игоря Шестеркина. За голкипера вступились партнеры по команде, из-за чего завязалась потасовка за воротами. 29-летний россиянин после небольшой паузы подъехал к Ткачаку и устроил с ним стычку.

«Рейнджерс» набрали 50 очков в 47 матчах и занимают 11-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 7-й строчке — 52 очка в 47 играх.