Шестеркин в матче с «Далласом» пропустил шайбу с острого угла на 49-й секунде

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде встречается с «Далласом». Хозяева открыли счет на 49-й секунде: шайбу в ворота Игоря Шестеркина забросил Эса Линделль. Esa starting us off HOT tonight ???



?: @BallySportsSW | #TexasHockey pic.twitter.com/tPbCFfUcsq — Dallas Stars (@DallasStars) March 13, 2022