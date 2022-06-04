Шестеркин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству матчей на 10 побед в Кубке Стэнли

«Рейнджерс» во втором матче полуфинала Кубка Стэнли на своем льду обыграли «Тампу» (3:2).

Вратарь ньюйоркцев Игорь Шестеркин одержал 10 побед в текущем плей-офф. Для этого 26-летнему россиянину понадобилось 16 матчей — наименьшее количество в стории клуба для достижения отметки в 10 побед в плей-офф.

Также Шестеркин сравнялся с Лундквистом по победам в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

В текущем плей-офф Шестеркин провел 16 матчей, в которых пропустил 41 шайбу при 93 процентах отраженных бросков.