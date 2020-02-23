Шестеркин установил рекорд «Рейнджерс» и повторил лучший результат шведской легенды

«СЭ» — о рекордах молодого вратаря «Рейнджерс».

«Рейнджерс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Сан-Хосе» (5:2), а голкипер-новичок клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин одержал девятую победу в карьере при одном поражении. Также Шестеркин, для которого этот успех стал седьмым кряду, повторил клубный рекорд для вратарей-дебютантов, установленный в сезоне-1941/42 Джимом Генри. Но результат экс-вратаря СКА не является лучшим в этом сезоне. Другой молодой россиянин Илья Самсонов выдал с «Вашингтоном» семиматчевую серию, а латыш Элвис Мерзликин из «Коламбуса» праздновал успех восемь раз подряд.

Рекордные победные серии вратарей-новичков «Рейнджерс»:

Сезон Вратарь Даты Победы 1941/42 Джим Генри 18 января — 5 февраля 7 2019/20 Игорь Шестеркин 31 января — 22 февраля 7 1981/82 Стив Уикс 8 марта — 26 марта 6 1926/27 Лорн Шабо 15 марта — 25 марта 5 1941/42 Джим Генри 25 ноября — 11 декабря 5 2001/02 Дэн Блэкберн 30 марта — 8 апреля 5

Шестеркин с ходу повторил личный рекорд легенды «Рейнджерс» и своего конкурента Хенрика Лундквиста, дважды выигрывавшего по семь матчей подряд. Лучший результат в истории клуба 23 года назад установил Майк Рихтер, выходивший победителем в 11 встречах кряду.

Рекордные победные серии вратарей «Рейнджерс»:

Сезон Вратарь Даты Победы 1996/97 Майк Рихтер 6 декабря — 4 января 11 1939/40 Дэйв Керр 19 декабря — 13 января 10 1979/80 Джон Дэвидсон 20 февраля — 16 марта 10 1993/94 Майк Рихтер 23 марта — 12 апреля 8 1941/42 Джим Генри 18 января — 5 февраля 7 1974/75 Жиль Виллемур 27 декабря — 11 января 7 1993/84 Майк Рихтер 30 октября — 13 ноября 7 2001/02 Майк Рихтер 3 ноября — 20 ноября 7 2011/12 Хенрик Лундквист 20 декабря — 10 января 7 2014/15 Хенрик Лундквист 8 декабря — 27 декабря 7 2019/20 Игорь Шестеркин 31 января — 22 февраля 7

В матче с «Сан-Хосе» Шестеркин отразил 44 броска соперников. В девяти предыдущих встречах Игорь трижды останавливал более 40 атак противника. 46 сэйвов он сделал в игре с «Нью-Джерси», по 42 в противостоянии с «Виннипегом» и «Лос-Анджелесом».

Совершить 40 спасений помимо Шестеркина в текущем сезоне удалось всего шести вратарям, в том числе и Лундквисту, который, правда, выходил на лед значительно чаще. Первое место делят другие шведы Линус Ульмарк из «Баффало» и Робин Ленер из «Чикаго», отразившие по 40 бросков в пяти играх.

Вратари, сделавшие более 40 спасений в четырех и более матчах сезона-2019/20: