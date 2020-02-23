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Шестеркин установил рекорд «Рейнджерс» и повторил лучший результат шведской легенды

15:15
Игорь Шестеркин. Фото twitter.com/NYRangers
Игорь Шестеркин. Фото twitter.com/NYRangers
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«СЭ» — о рекордах молодого вратаря «Рейнджерс».

«Рейнджерс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Сан-Хосе» (5:2), а голкипер-новичок клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин одержал девятую победу в карьере при одном поражении. Также Шестеркин, для которого этот успех стал седьмым кряду, повторил клубный рекорд для вратарей-дебютантов, установленный в сезоне-1941/42 Джимом Генри. Но результат экс-вратаря СКА не является лучшим в этом сезоне. Другой молодой россиянин Илья Самсонов выдал с «Вашингтоном» семиматчевую серию, а латыш Элвис Мерзликин из «Коламбуса» праздновал успех восемь раз подряд.

Рекордные победные серии вратарей-новичков «Рейнджерс»:

Сезон

Вратарь

Даты

Победы

1941/42

Джим Генри

18 января — 5 февраля

7

2019/20

Игорь Шестеркин

31 января — 22 февраля

7

1981/82

Стив Уикс

8 марта — 26 марта

6

1926/27

Лорн Шабо

15 марта — 25 марта

5

1941/42

Джим Генри

25 ноября — 11 декабря

5

2001/02

Дэн Блэкберн

30 марта — 8 апреля

5

Шестеркин с ходу повторил личный рекорд легенды «Рейнджерс» и своего конкурента Хенрика Лундквиста, дважды выигрывавшего по семь матчей подряд. Лучший результат в истории клуба 23 года назад установил Майк Рихтер, выходивший победителем в 11 встречах кряду.

Рекордные победные серии вратарей «Рейнджерс»:

Сезон

Вратарь

Даты

Победы

1996/97

Майк Рихтер

6 декабря — 4 января

11

1939/40

Дэйв Керр

19 декабря — 13 января

10

1979/80

Джон Дэвидсон

20 февраля — 16 марта

10

1993/94

Майк Рихтер

23 марта — 12 апреля

8

1941/42

Джим Генри

18 января — 5 февраля

7

1974/75

Жиль Виллемур

27 декабря — 11 января

7

1993/84

Майк Рихтер

30 октября — 13 ноября

7

2001/02

Майк Рихтер

3 ноября — 20 ноября

7

2011/12

Хенрик Лундквист

20 декабря — 10 января

7

2014/15

Хенрик Лундквист

8 декабря — 27 декабря

7

2019/20

Игорь Шестеркин

31 января — 22 февраля

7

В матче с «Сан-Хосе» Шестеркин отразил 44 броска соперников. В девяти предыдущих встречах Игорь трижды останавливал более 40 атак противника. 46 сэйвов он сделал в игре с «Нью-Джерси», по 42 в противостоянии с «Виннипегом» и «Лос-Анджелесом».

Совершить 40 спасений помимо Шестеркина в текущем сезоне удалось всего шести вратарям, в том числе и Лундквисту, который, правда, выходил на лед значительно чаще. Первое место делят другие шведы Линус Ульмарк из «Баффало» и Робин Ленер из «Чикаго», отразившие по 40 бросков в пяти играх.

Вратари, сделавшие более 40 спасений в четырех и более матчах сезона-2019/20:

Вратарь

Клуб

Матчи

Матчи «40+»

Линус Ульмарк

Баффало

5

Робин Ленер

Чикаго

5

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

4

Кэри Прайс

Монреаль

4

Якоб Маркстрем

Ванкувер

4

Хенрик Лундквист

Рейнджерс

4

Картер Хаттон

Баффало

4

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