Шестеркин установил рекорд «Рейнджерс» и повторил лучший результат шведской легенды
«Рейнджерс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Сан-Хосе» (5:2), а голкипер-новичок клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин одержал девятую победу в карьере при одном поражении. Также Шестеркин, для которого этот успех стал седьмым кряду, повторил клубный рекорд для вратарей-дебютантов, установленный в сезоне-1941/42 Джимом Генри. Но результат экс-вратаря СКА не является лучшим в этом сезоне. Другой молодой россиянин Илья Самсонов выдал с «Вашингтоном» семиматчевую серию, а латыш Элвис Мерзликин из «Коламбуса» праздновал успех восемь раз подряд.
Рекордные победные серии вратарей-новичков «Рейнджерс»:
|
Сезон
|
Вратарь
|
Даты
|
Победы
|
1941/42
|
Джим Генри
|
18 января — 5 февраля
|
7
|
2019/20
|
Игорь Шестеркин
|
31 января — 22 февраля
|
7
|
1981/82
|
Стив Уикс
|
8 марта — 26 марта
|
6
|
1926/27
|
Лорн Шабо
|
15 марта — 25 марта
|
5
|
1941/42
|
Джим Генри
|
25 ноября — 11 декабря
|
5
|
2001/02
|
Дэн Блэкберн
|
30 марта — 8 апреля
|
5
Шестеркин с ходу повторил личный рекорд легенды «Рейнджерс» и своего конкурента Хенрика Лундквиста, дважды выигрывавшего по семь матчей подряд. Лучший результат в истории клуба 23 года назад установил Майк Рихтер, выходивший победителем в 11 встречах кряду.
Рекордные победные серии вратарей «Рейнджерс»:
|
Сезон
|
Вратарь
|
Даты
|
Победы
|
1996/97
|
Майк Рихтер
|
6 декабря — 4 января
|
11
|
1939/40
|
Дэйв Керр
|
19 декабря — 13 января
|
10
|
1979/80
|
Джон Дэвидсон
|
20 февраля — 16 марта
|
10
|
1993/94
|
Майк Рихтер
|
23 марта — 12 апреля
|
8
|
1941/42
|
Джим Генри
|
18 января — 5 февраля
|
7
|
1974/75
|
Жиль Виллемур
|
27 декабря — 11 января
|
7
|
1993/84
|
Майк Рихтер
|
30 октября — 13 ноября
|
7
|
2001/02
|
Майк Рихтер
|
3 ноября — 20 ноября
|
7
|
2011/12
|
Хенрик Лундквист
|
20 декабря — 10 января
|
7
|
2014/15
|
Хенрик Лундквист
|
8 декабря — 27 декабря
|
7
|
2019/20
|
Игорь Шестеркин
|
31 января — 22 февраля
|
7
В матче с «Сан-Хосе» Шестеркин отразил 44 броска соперников. В девяти предыдущих встречах Игорь трижды останавливал более 40 атак противника. 46 сэйвов он сделал в игре с «Нью-Джерси», по 42 в противостоянии с «Виннипегом» и «Лос-Анджелесом».
Совершить 40 спасений помимо Шестеркина в текущем сезоне удалось всего шести вратарям, в том числе и Лундквисту, который, правда, выходил на лед значительно чаще. Первое место делят другие шведы Линус Ульмарк из «Баффало» и Робин Ленер из «Чикаго», отразившие по 40 бросков в пяти играх.
Вратари, сделавшие более 40 спасений в четырех и более матчах сезона-2019/20:
|
Вратарь
|
Клуб
|
Матчи
|
Матчи «40+»
|
Линус Ульмарк
|
Баффало
|
|
5
|
Робин Ленер
|
Чикаго
|
|
5
|
Игорь Шестеркин
|
Рейнджерс
|
|
4
|
Кэри Прайс
|
Монреаль
|
|
4
|
Якоб Маркстрем
|
Ванкувер
|
|
4
|
Хенрик Лундквист
|
Рейнджерс
|
|
4
|
Картер Хаттон
|
Баффало
|
|
4