Шестеркин установил новый рекорд «Рейнджерс» и побил достижение Лундквиста

«Рейнджерс» обыграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:0.

Вратарь хозяев Игорь Шестеркин совершил 20 сейвов и оформил свой пятый «сухарь» в сезоне, также он был признан третьей звездой встречи.

Шестеркин одержал 35-ю победу в 50 встречах сезона. Он побил рекорд бывшего вратаря «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста по скорости достижения такого количества побед в истории клуба. Шведский голкипер добился этого результата в 54 матчах в сезоне-2011/2012.

За последние 50 лет лишь один голкипер «Рейнджерс» смог оформить больше шатаутов в рамках одного регулярного чемпионата. Этим вратарем является все тот же Лундквист. Он в трех сезонах выбивал больше «сухарей»: 8 — в сезоне-2011/2012, 10 — в сезоне-2007/2008 и 11 — в сезоне-2010/2011.