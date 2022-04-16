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Сегодня, 23:31

Шестеркин установил новый рекорд «Рейнджерс» и побил достижение Лундквиста

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рейнджерс» обыграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:0.

Вратарь хозяев Игорь Шестеркин совершил 20 сейвов и оформил свой пятый «сухарь» в сезоне, также он был признан третьей звездой встречи.

Шестеркин одержал 35-ю победу в 50 встречах сезона. Он побил рекорд бывшего вратаря «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста по скорости достижения такого количества побед в истории клуба. Шведский голкипер добился этого результата в 54 матчах в сезоне-2011/2012.

За последние 50 лет лишь один голкипер «Рейнджерс» смог оформить больше шатаутов в рамках одного регулярного чемпионата. Этим вратарем является все тот же Лундквист. Он в трех сезонах выбивал больше «сухарей»: 8 — в сезоне-2011/2012, 10 — в сезоне-2007/2008 и 11 — в сезоне-2010/2011.

Игорь Шестеркин
Хенрик Лундквист
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 75 48 27 104
2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 74 41 33 92
5 Айлендерс 74 35 39 79
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 74 26 48 58
8 Филадельфия 74 23 51 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 74 53 21 112
2 Торонто 74 48 26 102
3 Тампа-Бэй 74 45 29 98
4 Бостон 75 46 29 97
5 Детройт 75 29 46 68
6 Баффало 76 27 49 65
7 Оттава 74 28 46 62
8 Монреаль 75 20 55 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 74 54 20 114
2 Миннесота 73 46 27 98
3 Сент-Луис 74 44 30 98
4 Нэшвилл 75 43 32 91
5 Даллас 74 42 32 89
6 Виннипег 75 35 40 81
7 Чикаго 75 25 50 61
8 Аризона 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 74 45 29 99
2 Эдмонтон 75 43 32 92
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 75 41 34 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 73 29 44 69
8 Сиэтл 73 23 50 52
Результаты / календарь
6.04
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19.04
20.04
21.04
16.04 02:00
Монреаль – Айлендерс
0 : 3
16.04 02:00
Флорида – Виннипег
 6 : 1
16.04 19:30
Бостон – Питтсбург
 2 : 1
16.04 19:30
Рейнджерс – Детройт
 4 : 0
16.04 19:30
Нэшвилл – Чикаго
 4 : 3
16.04 22:00
Сент-Луис – Миннесота
 - : -
16.04 23:00
Эдмонтон – Вегас
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 74 108
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 105
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 69 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 76 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 50 2.05
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 59 2.2
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