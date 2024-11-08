Шестеркин установил личный антирекорд в матче с «Баффало»

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин пропустил 5 шайб и был заменен в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало». Его сменили на 14-й минуте второго периода.

28-летний россиянин пропустил наибольшее число голов за один матч в своей карьере, сообщает The Athletic.

В текущем сезоне Шестеркин сыграл в 9 матчах, отражая 93,3 процента бросков. В одной из игр он сохранил свои ворота в неприкосновенности.