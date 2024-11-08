Шестеркин установил личный антирекорд в матче с «Баффало»
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин пропустил 5 шайб и был заменен в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало». Его сменили на 14-й минуте второго периода.
28-летний россиянин пропустил наибольшее число голов за один матч в своей карьере, сообщает The Athletic.
В текущем сезоне Шестеркин сыграл в 9 матчах, отражая 93,3 процента бросков. В одной из игр он сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|12
|10
|2
|20
|2
|Нью-Джерси
|16
|9
|7
|20
|3
|Вашингтон
|12
|9
|3
|18
|4
|Рейнджерс
|12
|8
|4
|17
|5
|Айлендерс
|14
|6
|8
|14
|6
|Коламбус
|12
|5
|7
|12
|7
|Питтсбург
|15
|5
|10
|12
|8
|Филадельфия
|14
|5
|9
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|14
|10
|4
|21
|2
|Торонто
|14
|7
|7
|16
|3
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|4
|Бостон
|15
|7
|8
|15
|5
|Детройт
|12
|6
|6
|13
|6
|Баффало
|14
|6
|8
|13
|7
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|8
|Монреаль
|14
|4
|10
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|13
|12
|1
|24
|2
|Миннесота
|12
|8
|4
|18
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Сент-Луис
|13
|7
|6
|14
|5
|Юта
|13
|5
|8
|13
|6
|Колорадо
|13
|6
|7
|12
|7
|Чикаго
|14
|5
|9
|11
|8
|Нэшвилл
|14
|4
|10
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|9
|4
|19
|2
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|3
|Калгари
|14
|7
|7
|16
|4
|Ванкувер
|11
|6
|5
|15
|5
|Эдмонтон
|14
|6
|8
|13
|6
|Сиэтл
|14
|5
|9
|11
|7
|Анахайм
|12
|4
|8
|10
|8
|Сан-Хосе
|14
|4
|10
|10
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13.11
|8.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|5 : 3
|8.11
|03:00
|
Оттава – Айлендерс
|2 : 4
|8.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Филадельфия
|1 : 2 Б
|8.11
|03:00
|
Рейнджерс – Баффало
|1 : 6
|8.11
|03:00
|
Бостон – Калгари
|4 : 3 ОТ
|8.11
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|5 : 1
|8.11
|03:00
|
Флорида – Нэшвилл
|6 : 2
|8.11
|04:00
|
Виннипег – Колорадо
|- : -
|8.11
|04:00
|
Сент-Луис – Юта
|- : -
|8.11
|04:00
|
Даллас – Чикаго
|- : -
|8.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Миннесота
|- : -
|8.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Ванкувер
|- : -
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