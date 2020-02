Шестеркин установил два клубных рекорда «Рейнджерс» и повторил достижение Драйдена

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победили «Лос-Анджелес» — 4:1. Первой звездой встречи признан голкипер хозяев Игорь Шестеркин, отразивший 42 броска из 43. Он стал первым вратарем в истории «синерубашечников», сделавшим не менее 40 сэйвов в 2 из 6 первых встречах.

Среди новичков в лиге ранее такое удавалось только Кену Драйдену, Роберто Луонго и Джеймсу Раймеру.

Igor Shesterkin (42 saves) joined rare company with his second 40-save victory through six career games (46 on Jan. 9). #NHLStats pic.twitter.com/WcFBUCHsMe