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Сегодня, 01:36

Шестеркин упал на спину после подножки в матче с «Далласом»

Сергей Разин
корреспондент
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Игорь Шестеркин.
Фото Соцсети

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграли «Даллас» со счетом 6:3.

В конце первого периода вратарь гостей Игорь Шестеркин упал на спину после подножки от форварда «Старз» Тая Делландреа. После падения Шестерин некоторое время остался лежать на льду.

«Рейнджерс» прервали четырехматчевую серию поражений. В следующем матче команда встретится с «Аризоной» (31 октября).

Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Атлантический дивизион И В П О
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2 Торонто 8 4 4 9
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8 Анахайм 8 1 7 3
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Бостон

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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

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И Г
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 8 8
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 9 7
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

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Эдмонтон

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