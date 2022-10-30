Шестеркин упал на спину после подножки в матче с «Далласом»
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграли «Даллас» со счетом 6:3.
В конце первого периода вратарь гостей Игорь Шестеркин упал на спину после подножки от форварда «Старз» Тая Делландреа. После падения Шестерин некоторое время остался лежать на льду.
«Рейнджерс» прервали четырехматчевую серию поражений. В следующем матче команда встретится с «Аризоной» (31 октября).
Ty Dellandrea glides through the crease and clips Shesterkin with his skate#TexasHockey #NYR pic.twitter.com/9fZMb6k22Y— InHale Sports (@InHaleSport) October 29, 2022
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Филадельфия
|7
|5
|2
|10
|2
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|10
|3
|Рейнджерс
|9
|4
|5
|10
|4
|Каролина
|7
|4
|3
|9
|5
|Питтсбург
|8
|4
|4
|9
|6
|Айлендерс
|8
|4
|4
|8
|7
|Вашингтон
|8
|4
|4
|8
|8
|Коламбус
|9
|3
|6
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|16
|2
|Торонто
|8
|4
|4
|9
|3
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|4
|Баффало
|7
|4
|3
|8
|5
|Оттава
|7
|4
|3
|8
|6
|Детройт
|7
|3
|4
|8
|7
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|8
|8
|Монреаль
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|9
|5
|4
|11
|2
|Виннипег
|8
|5
|3
|10
|3
|Колорадо
|8
|4
|4
|9
|4
|Чикаго
|7
|4
|3
|8
|5
|Миннесота
|7
|3
|4
|7
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|7
|7
|Сент-Луис
|6
|3
|3
|6
|8
|Аризона
|7
|2
|5
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|7
|2
|14
|2
|Калгари
|6
|5
|1
|10
|3
|Эдмонтон
|8
|5
|3
|10
|4
|Сиэтл
|9
|3
|6
|8
|5
|Лос-Анджелес
|9
|4
|5
|8
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|6
|7
|Сан-Хосе
|10
|3
|7
|6
|8
|Анахайм
|8
|1
|7
|3
Результаты / календарь
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
|30.10
|02:00
|
Баффало – Чикаго
|- : -
|30.10
|02:00
|
Детройт – Миннесота
|- : -
|30.10
|02:00
|
Лос-Анджелес – Торонто
|- : -
|30.10
|02:00
|
Сент-Луис – Монреаль
|- : -
|30.10
|02:00
|
Филадельфия – Каролина
|- : -
|30.10
|02:30
|
Айлендерс – Колорадо
|- : -
|30.10
|04:00
|
Нэшвилл – Вашингтон
|- : -
|30.10
|05:00
|
Калгари – Эдмонтон
|- : -
|30.10
|05:00
|
Сиэтл – Питтсбург
|- : -
|30.10
|21:00
|
Нью-Джерси – Коламбус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|9
|16
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|15
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|8
|15
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|8
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|9
|7
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|8
|7
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|3
|1.43
Новости