Шестеркин сыграет против «Филадельфии», Кравцов пропустит игру
19:54
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин полностью восстановился после травмы. Он займет место в воротах в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии», сообщает в Twitter инсайдер Винс Маркольяно.
А вот нападающий Виталий Кравцов, который уже начал тренироваться с командой, не сыграет в этой встрече.
Напомним, что Шестеркин получил повреждение в игре 5 марта с «Нью-Джерси» (6:1), делая растяжку при попытке отразить бросок во время быстрой атаки. После этого он остался лежать на льду, а затем покинул его с посторонней помощью.
Сообщалось, что у вратаря травма паха.
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...