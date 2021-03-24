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Шестеркин сыграет против «Филадельфии», Кравцов пропустит игру

19:54
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Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин полностью восстановился после травмы. Он займет место в воротах в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии», сообщает в Twitter инсайдер Винс Маркольяно.

А вот нападающий Виталий Кравцов, который уже начал тренироваться с командой, не сыграет в этой встрече.

Напомним, что Шестеркин получил повреждение в игре 5 марта с «Нью-Джерси» (6:1), делая растяжку при попытке отразить бросок во время быстрой атаки. После этого он остался лежать на льду, а затем покинул его с посторонней помощью.

Сообщалось, что у вратаря травма паха.

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