Шестеркин стал вторым вратарем в истории «Рейнджерс» с 600 отраженными бросками за один сезон в Кубке Стэнли

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал вторым вратарем в истории команды, которому удалось отразить 600 или более бросков за один розыгрыш Кубка Стэнли.

После четвертой игры финала Восточной конференции против «Тампы» (1:4) у россиянина 616 сейвов в нынешнем розыгрыше плей-офф. Это второй результат в истории клуба.

Рекорд по числу отраженных бросков за один розыгрыш Кубка Стэнли в истории «Рейнджерс» принадлежит Хенрику Лундквисту (683 в сезоне-2013/14).

Пятый матч серии «Рейнджерс» — «Тампа» состоится 10 июня, начало — в 03.00 (мск). Счет в серии — 2-2.