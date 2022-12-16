Шестеркин стал второй звездой матча «Рейнджерс» — «Торонто»

«Рейнджерс» выиграли у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Российский голкипер Игорь Шестеркин стал второй звездой этой встречи. Он отразил 21 из 22 бросков по своим воротам.

Первой звездой признан форвард победителей Джимми Веси, забросивший шайбу в этом матче. Третье звездой стал нападающий «Рейнджерс» Филип Хытил. Он также отметился голом в составе победителей.