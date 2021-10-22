Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:1).

Россиянин отразил 28 бросков из 29 по своим воротам.

Первой звездой встречи стал форвард «Рейнджерс» Алексис Лафренье, который забросил победную шайбу, а также стал автором результативной передачи. Третья звезда — нападающий «Нэшвилла» Филип Томасино, забивший единственный гол «Предаторс» в матче.