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Шестеркин стал второй звездой матча «Рейнджерс» — «Нэшвилл»

06:20
Игорь Шестеркин (в центре) отражает бросок Таннера Жанно. Фото Instagram
Игорь Шестеркин (в центре) отражает бросок Таннера Жанно. Фото Instagram
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:1).

Россиянин отразил 28 бросков из 29 по своим воротам.

Первой звездой встречи стал форвард «Рейнджерс» Алексис Лафренье, который забросил победную шайбу, а также стал автором результативной передачи. Третья звезда — нападающий «Нэшвилла» Филип Томасино, забивший единственный гол «Предаторс» в матче.

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Иван Торопцев все материалы автора
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