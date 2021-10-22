Шестеркин стал второй звездой матча «Рейнджерс» — «Нэшвилл»
06:20
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:1).
Россиянин отразил 28 бросков из 29 по своим воротам.
Первой звездой встречи стал форвард «Рейнджерс» Алексис Лафренье, который забросил победную шайбу, а также стал автором результативной передачи. Третья звезда — нападающий «Нэшвилла» Филип Томасино, забивший единственный гол «Предаторс» в матче.
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