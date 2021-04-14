Шестеркин стал второй звездой дня в НХЛ

Официальный сайт НХЛ 14 апреля объявил лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Третьей звездой стал нападающий «Вашингтона» Энтони Манта, который отличился голом и результативной передачей в игре против «Филадельфии» (6:1).

Вторая звезда дня — российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, который отразил 27 из 27 бросков по своим воротам в матче с «Нью-Джерси» (3:0). 25-летний голкипер впервые в карьере провел матч на ноль в НХЛ.

Первой звездой дня признан нападающий «Нэшвилла» Виктор Арвидссон, который сделал дубль и отдал голевую передачу в игре против «Тампы» (7:2).