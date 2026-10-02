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Шестеркин стал третьим российским вратарем, забившим гол в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:1).

30-летний Шестеркин стал третьим российским вратарем, забившим в матче регулярного чемпионата НХЛ. Ранее это удавалось только Илье Сорокину и Евгению Набокову.

Также в этом матче Шестеркин сделал 24 сэйва. Его признали первой звездой встречи.

Игорь Шестеркин (в&nbsp;центре) после забитого гола.Русский вратарь вошел в историю НХЛ! Шестеркин забил гол броском через всю площадку

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Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 1 1 0 2
2 Коламбус 1 1 0 2
3 Нью-Джерси 1 1 0 2
4 Рейнджерс 2 1 1 2
5 Каролина 1 0 1 1
6 Филадельфия 2 0 2 1
7 Вашингтон 0 0 0 0
8 Айлендерс 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 1 1 0 2
2 Монреаль 1 1 0 2
3 Флорида 1 1 0 2
4 Торонто 2 1 1 2
5 Оттава 0 0 0 0
6 Детройт 0 0 0 0
7 Баффало 1 0 1 0
8 Тампа-Бэй 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 1 1 0 2
2 Колорадо 1 1 0 2
3 Миннесота 1 1 0 2
4 Даллас 0 0 0 0
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6.10
7.10
2.10 02:00 Рейнджерс – Тампа-Бэй 5 : 1
2.10 02:00 Нью-Джерси – Филадельфия 3 : 2 ОТ
2.10 02:00 Коламбус – Баффало 6 : 3
2.10 03:00 Нэшвилл – Миннесота 1 : 3
2.10 04:00 Юта – Чикаго 6 : 0
2.10 04:00 Калгари – Сиэтл 1 : 6
2.10 05:00 Сан-Хосе – Флорида - : -
2.10 05:00 Ванкувер – Эдмонтон - : -
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