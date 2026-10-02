Шестеркин стал третьим российским вратарем, забившим гол в НХЛ

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:1).

30-летний Шестеркин стал третьим российским вратарем, забившим в матче регулярного чемпионата НХЛ. Ранее это удавалось только Илье Сорокину и Евгению Набокову.

Также в этом матче Шестеркин сделал 24 сэйва. Его признали первой звездой встречи.