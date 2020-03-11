Шестеркин стал шестым вратарем в истории НХЛ, одержавшим 10 побед в первых 12 матчах в НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 бросок из 33 в победном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Даллас Старз» (4:2) и выиграл 10-й матч в этом сезоне.

Благодаря победе над «Далласом» россиянин стал шестым вратарем в истории НХЛ, кому удалось одержать 10 побед в первых 12 матчах в лиге. Ранее это достижение покорялось Франку Бримсеку, Уэйну Томасу, Бобу Фрозу, Бобу Мэйсону и Фредерику Андерсону. Андерсон — единственный из списка, помимо Шестеркина, действующий игрок (выступает за «Торонто») и первый, кто смог выиграть 10 из 12 первых матчей в НХЛ в 21-м веке.