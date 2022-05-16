Шестеркин стал самым молодым вратарем в истории «Рейнджерс», выигравшим свой первый 7-й матч серии плей-офф

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал самым молодым вратарем команды, которому удалось выиграть свой первый в карьере 7-й матч серии Кубка Стэнли. Игроку на данный момент 26 лет и 136 дней.

Ранее самым молодым был Майк Рихтер (27 лет, 247 дней), выступавший за команду с 1989 по 2003 год.

Шестеркин также стал третьим голкипером «Рейнджерс», который победил в своей первой седьмой игре в карьере. Он присоединится к Майку Рихтеру и Джону Ванбисбруку.

«Рейнджерс» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ на своем льду обыграли в овертайме «Питтсбург» со счетом 4:3. Шестеркин отразил 42 броска.