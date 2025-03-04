Шестеркин стал первой звездой матча «Рейнджерс» — «Айлендерс»

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:0).

29-летний россиянин сохранил ворота своей команды в неприкосновенности, отразив 21 бросок.

Второй звездой матча стал форвард «Рейнджерс» Уильям Кулле, отметившийся голом и результативной передачей. Третьей звездой признан его партнер по команде Джей Ти Миллер, на счету которого также 2 (1+1) очка.