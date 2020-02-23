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Шестеркин стал первой звездой матча против «Сан-Хосе»

08:17
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Определились лучшие игроки матча регулярного чемпионата между «Рейнджерс» и «Сан-Хосе» (3:2).

Вратарь Игорь Шестеркин признан первой звездой матча. Россиянин сделал 44 сэйва и одержал седьмую победу подряд. Он стал вторым голкипером-новичком, которому удалось победить в семи матчах подряд.

Второй звездой стал форвард «Рейнджерс» Йеспер Фаст, который оформил дубль.

Третьей звездой признан нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон, который также забросил две шайбы.

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