Шестеркин стал основным претендентом на «Везина Трофа» по версии сайта НХЛ

Официальный сайт НХЛ составил список лучших вратарей лиги и назвал потенциальных претендентов на получение «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал первым в голосовании, в котором приняли участие 15 авторов официального сайта лиги. Российский голкипер набрал 63 балла при 8 первых местах в голосовании.

Вторым стал россиянин Андрей Василевский из «Тампы» (44 балла, 2 первых места). Третье место занял финн Юусе Сарос из «Нэшвилла» (32 балла, 2 первых места).