Шестеркин стал лучшим вратарем НХЛ согласно опросу бывших голкиперов лиги и тренеров

The Athletic опубликовал рейтинг лучших вратарей НХЛ, составленный по результатам опроса среди бывших голкиперов лиги и тренеров вратарей.

Список возглавил голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Второе и третье место поделили Коннор Хеллебайк из «Виннипега» и Андрей Василевский из «Тампы».

На четвертой строчке расположился Сергей Бобровский («Флорида»), на пятой — Джейк Эттингер («Даллас»), на шестой — Илья Сорокин («Айлендерс»). В топ-10 рейтинга также вошли Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Джереми Свейман («Бостон»), Юусе Сарос («Нэшвилл») и Дастин Вульф («Калгари»).

В опросе приняли участие восемь действующих или бывших тренеров вратарей НХЛ, а также частных специалистов, работающих с голкиперами лиги, и три экс-вратаря НХЛ. Они оценивали голкиперов по пятибалльной шкале, исходя из ожиданий от них в сезоне-2025/26 и их навыков.