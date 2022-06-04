Шестеркин сравнялся с Лундквистом по победам в одном розыгрыше Кубка Стэнли

«Рейнджерс» во втором матче полуфинала Кубка Стэнли на своем льду обыграли «Тампу» со счетом 3:2.

Для вратаря хозяев Игоря Шестеркина это 10-я победа в текущем плей-офф. По этому показателю среди вратарей «Рейнджерс» он сравнялся с Хенриком Лундквистом, у которого было 10 побед в 2012 году.

Больше за один плей-офф побед было у Лундквиста в 2015-м и Джона Дэвидсона в 1979-м (по 11 побед), у Лундквиста в 2014-м (13 побед). Рекордсменом среди вратарей «Рейнджерс» является Майк Ричер с 16 победами в 1994 году.