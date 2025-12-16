Шестеркин сломал клюшку после матча «Рейнджерс» — «Анахайм»

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин не сдержал эмоции после завершения домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (1:4).

Уходя в раздевалку, 29-летний россиянин в ярости сломал клюшку.

Шестеркин в этой игре отразил 22 броска в створ из 25 и был признан второй звездой.

Вратарь играет за «Рейнджерс» с 2019 года. В сезоне-2025/26 в 27 матчах его средний коэффициент надежности составляет 2,55, а процент отраженных бросков — 90,75. У него 13 побед и 1 «сухой» матч.