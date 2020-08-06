Шестеркин сильнее Лундквиста. Мнение Валерия Каменского

Обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский поделился мнением о вылете «Рейнджерс» из борьбы за Кубок Стэнли. «Синерубашечники» в трех матчах уступили «Каролине».

— Конечно, хотелось, чтобы «Рейнджерс» поборолись в этой серии, но было отчетливо видно, что игроки «Каролины» подготовились к рестарту заметно лучше, — цитируют Каменского «Известия». — Плюс, если бы Шестеркин стоял всю серию, «Каролине» было бы гораздо тяжелее, и шансы у ньюйоркцев были бы повыше. Не скажу, что Лундквист староват, чтобы не обидеть его, но российский вратарь доказал, что он сильнее. А вратарь решает многое в плей-офф, придает уверенности защитникам и нападающим. Но в целом у «Рейнджерс» молодая команда, только строится. Попробовали себя в плей-офф и теперь знают, к чему надо стремиться.

Понятно, что в современном мире сегодня могут восхвалять, а уже на следующий день критиковать со всех сторон. Думаю, что пока Панарин будет вне критики. По двум причинам: хоккей — командная игра, да и он был явно не худшим в своем коллективе, старался.