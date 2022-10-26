Шестеркин сделал эффектный сэйв в матче НХЛ против «Колорадо»

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отметился впечатляющим спасением в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

На 10-й минуте первого периода финский форвард «Эвеланш» Микко Рантанен вышел один на один с россиянином, но не смог удвоить примущество своей команды. Голкипер эффектно среагировал на бросок соперника, несмотря на то, что был уже в шпагате.