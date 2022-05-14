Шестеркин сделал голевую передачу со своей половины. «Рейнджерс» вышли вперед в матче с «Питтсбургом»

Шестеркин сделал голевую передачу со своей половины

«Рейнджерс» вышли вперед в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга». В середине второго периода счет стал 3:2.

Голом на 33-й минуте отметился нападающий Крис Крайдер. Голевую атаку начал российский вратарь Игорь Шестеркин, сделавший точную передачу со своей половины.

Для голкипера это первая голевая передача в этом розыгрыше Кубка Стэнли.