Шестеркин сделал эффектный сейв в матче против «Филадельфии»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал эффектный сейв в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (1:0 ОТ).

26-летний россиянин сохранил команду в игре в последние минуты третьего периода. Российский голкипер отразил в этой встрече 19 бросков по воротам.