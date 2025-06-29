Шестеркин считает, что у Бобровского сейчас мало конкурентов в НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин высказал мнение, что голкипер «Флориды» Сергей Бобровский находится в отличной форме.

26 июня вратаря Даниила Тарасова обменяли из «Коламбуса» во «Флориду».

«Все зависит только от Даниила Тарасова. Но в какой сейчас форме Сергей Бобровский, я думаю, что у него мало конкурентов», — приводит ТАСС ответ Шестеркина на вопрос, сможет ли Тарасов составить конкуренцию Бобровскому.

«Флорида» выиграла два Кубка Стэнли в последних двух сезонах. Основным вратарем команды является Бобровский. За клуб также выступает защитник Дмитрий Куликов.