Шестеркин с 79 сейвами показал второй результат по отраженным броскам в матче плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ уступил «Питтсбургу» (3:4 3ОТ).

Вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 79 бросков. Это второй показатель в истории лиги по сейвам в одном матче плей-офф. Лидирует вратарь «Коламбуса» Йоонас Корписало, отразивший 85 бросков в матче с «Тампой» (2:3) 11 августа 2020 года.

Таким образом, Шестеркин опередил идущего на третьей строчке Келли Хруди (73 сейва, сезон-1986/87), а также Михаила Шталенкова (70, 1996/97) и Андрея Василевского (61, 2019/20).