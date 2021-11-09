Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Шестеркин с 42 сейвами признан первой звездой матча против «Флориды»

05:54
Теги:

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3).

Россиянин отразил 42 броска по воротам. Второй звездой признан Крис Крайдер, третья звезда — Мика Зибанежад.

После этого матча «Рейнджерс» с 17 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Флорида» с 21 очком — на первой строчке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
«Поставили Чайковского, потом упс — и заиграл наш гимн!» Россиянку чествовали вопреки санкциям ВАДА
Саакашвили заявил о своем избиении после госпитализации в тюремную больницу
0