Шестеркин с 42 сейвами признан первой звездой матча против «Флориды»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3).

Россиянин отразил 42 броска по воротам. Второй звездой признан Крис Крайдер, третья звезда — Мика Зибанежад.

После этого матча «Рейнджерс» с 17 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Флорида» с 21 очком — на первой строчке.