Шестеркин рассказал, почему решил взяться за себя и стал есть меньше сладкого

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в интервью «СЭ» рассказал, что в НХЛ ему намекнули на лишний вес. Он отметил, что у него один из самых высоких процентов жира среди игроков клуба.

— Что еще изменилось в тренировочном процессе?

— Стал проводить больше времени в зале. Но не просто так. Вдруг выяснилось, что у меня слишком большой процент жира, слишком большой вес.

— К вратарям в этом смысле не такие высокие требования.

— Мне тонко намекнули, что надо меняться.

— Сказали, что вы жирный?

— Не так, конечно. Подошли тоньше. Принесли список, в котором указано, у кого какой вес и сколько процентов жира. Я стал изучать список снизу вверх, уверенный в том, что все в порядке. Но выяснилось, что смотрел не туда. Оказалось, что у меня один из самых высоких процентов жира. Вот, говорят, ты наверху, а должен быть внизу.

— Но вы же и раньше играли на высоком уровне. Вам так удобней.

— Да-да, мне так и сказали. Конечно, ты можешь остаться с прежним весом, но... Короче, мне и самому стало неприятно, что после ужина приходилось ремень распускать. И я всерьез взялся за себя. Сейчас стало все нормально.

— Вас посадили на диету?

— Не сказать, чтобы это была жесткая диета. Фаст-фуд я вообще крайне редко ем. Надо было разбираться с размером порций. Я набирал себе гораздо больше, чем нужно. Сладкого стал меньше есть.

— Но не исключили совсем?

— Нет, что вы. Я хочу быть веселым по жизни. (Алексей Шевченко)

Российский вратарь влюбил в себя всю НХЛ. Шестеркин рассказал о своем дебюте в «Рейнджерс»