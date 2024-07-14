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Шестеркин рассказал о столкновении со Свечниковым в матче Кубка Стэнли

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Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин вспомнил столкновение с нападающим «Каролины» Андреем Свечниковым в матче плей-офф НХЛ.

— Момент, когда тебя сбил Свечников, ты полез с ним разбираться?

— Я не разбираться полез, нет. Просто по-русски пытался пообщаться немножко, ничего особенного. Он просто молчал и пытался спровоцировать, чтобы его кто-то ударил, и поехали на обоюдку, — сказал Шестеркин в выпуске подкаста YouTube-канала Черкас Атлант.

В прошлом сезоне «Рейнджерс» дошел до полуфинала плей-офф НХЛ. На этой стадии турнира «синерубашечники» уступили «Флориде» в серии до четырех побед (2-4).

Андрей Свечников
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
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