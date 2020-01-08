Шестеркин пропустил первый гол в НХЛ с первого же броска. Видео

«Рейнджерс» принимают «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:2, конец первого периода). В составе хозяев дебютировал российский голкипер Игорь Шестеркин. Он пропустил первую шайбу в НХЛ после первого броска, вторую — после третьего. В обеих случаях ему забили в «домик».

Jesse Compher's brother's deflection beats Shesterkin to give the Avalanche a 1-0 lead pic.twitter.com/OAIYU4ugbU — Shayna (@hayyyshayyy) January 8, 2020

В текущем сезоне 24-летний Шестеркин принял участие в 23 матчах за «Хартфорд» в АХЛ при проценте отраженных бросков — 93,2. Россиянин проводит первый сезон в Северной Америке. Для него этот вызов в основу «Нью-Йорка» стал первым в карьере.

Ранее Шестеркин получил приглашение на Матч звезд Американской хоккейной лиги.