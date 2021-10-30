Шестеркин прокомментировал свой первый шат-аут в сезоне

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал победу над «Коламбусом» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Я выкладываюсь на тренировках каждый день, стараюсь оттачивать какие-то элементы, которые у меня не очень хорошо получаются. Но опять же, без команды ничего бы не произошло, все ребята выкладываются, поэтому получается такой результат», — приводит официальный сайт НХЛ слова Шестеркина.

В матче с «Коламбусом» Шестеркин оформил свой первый шат-аут в сезоне-2021/22.