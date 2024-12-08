Шестеркин продлил контракт с «Рейнджерс» и стал самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Соглашение с 28-летним россиянином рассчитано на 8 лет, за которые он заработает 92 миллиона долларов. Шестеркин стал самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ.
Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В 2022-м он стал обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь регулярного чемпионата НХЛ. В текущем сезоне голкипер провел 19 матчей, один раз сыграв на ноль и отразив 90,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2.99.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|26
|18
|8
|38
|2
|Нью-Джерси
|29
|18
|11
|38
|3
|Каролина
|26
|17
|9
|35
|4
|Рейнджерс
|25
|14
|11
|29
|5
|Филадельфия
|27
|12
|15
|28
|6
|Питтсбург
|28
|11
|17
|26
|7
|Коламбус
|26
|11
|15
|25
|8
|Айлендерс
|27
|9
|18
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|26
|16
|10
|34
|2
|Флорида
|27
|16
|11
|34
|3
|Бостон
|29
|15
|14
|33
|4
|Тампа-Бэй
|24
|13
|11
|28
|5
|Баффало
|27
|11
|16
|25
|6
|Оттава
|25
|11
|14
|24
|7
|Детройт
|26
|10
|16
|24
|8
|Монреаль
|26
|10
|16
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|26
|18
|8
|40
|2
|Виннипег
|27
|19
|8
|38
|3
|Даллас
|26
|16
|10
|32
|4
|Колорадо
|27
|14
|13
|28
|5
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|28
|6
|Юта
|26
|11
|15
|26
|7
|Нэшвилл
|27
|7
|20
|20
|8
|Чикаго
|26
|8
|18
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|26
|15
|11
|33
|3
|Ванкувер
|25
|14
|11
|32
|4
|Калгари
|27
|13
|14
|31
|5
|Эдмонтон
|26
|14
|12
|30
|6
|Сиэтл
|28
|13
|15
|27
|7
|Сан-Хосе
|29
|10
|19
|25
|8
|Анахайм
|25
|10
|15
|23
Результаты / календарь
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11.12
12.12
13.12
|8.12
|00:00
|
Чикаго – Виннипег
|- : -
|8.12
|01:00
|
Айлендерс – Каролина
|- : -
|8.12
|02:00
|
Флорида – Сан-Хосе
|- : -
|8.12
|03:00
|
Питтсбург – Торонто
|- : -
|8.12
|03:00
|
Оттава – Нэшвилл
|- : -
|8.12
|03:00
|
Детройт – Колорадо
|- : -
|8.12
|03:00
|
Монреаль – Вашингтон
|- : -
|8.12
|04:00
|
Лос-Анджелес – Миннесота
|- : -
|8.12
|06:00
|
Эдмонтон – Сент-Луис
|- : -
|8.12
|21:00
|
Рейнджерс – Сиэтл
|- : -
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