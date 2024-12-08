Шестеркин продлил контракт с «Рейнджерс» и стал самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Соглашение с 28-летним россиянином рассчитано на 8 лет, за которые он заработает 92 миллиона долларов. Шестеркин стал самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ.

Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В 2022-м он стал обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь регулярного чемпионата НХЛ. В текущем сезоне голкипер провел 19 матчей, один раз сыграв на ноль и отразив 90,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2.99.