Шестеркин признан второй звездой матча с «Нью-Джерси»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:1).

26-летний россиянин отразил 32 броска по воротам. Первой звездой признан Мика Зибанежад, набравший 2 (1+1) очка, третья звезда — Филип Хытил, который забросил одну шайбу.

В текущем сезоне Шестеркин провел 36 матчей, в которых трижды сыграл на ноль, пропустил 69 шайб и имеет 94 процента отраженных бросков.