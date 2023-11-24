Шестеркин признан второй звездой матча с «Филадельфией»

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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:1).

27-летний россиянин отразил 36 бросков по воротам.

Первой звездой признан нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад, оформивший дубль в игре. Третьей звездой стал форвард клуба из Нью-Йорка Крис Крайдер, набравший 2 (1+1) очка.