Шестеркин признан второй звездой матча с «Филадельфией»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (1:0 ОТ).

26-летний россиянин отразил 19 бросков по своим воротам. Первой зведой признан автор единственного гола Крис Крайдер, третья звезда — вратарь «Флайерз» Картер Харт.

В текущем сезоне Шестеркин провел 8 матчей, один раз отыграв на ноль и пропустив 18 шайб при 92,1 процента отраженных бросков.