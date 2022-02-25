Шестеркин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Вашингтон»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Вашингтон» (4:1). Все трое выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи признан нападающий Мика Зибанежад. 28-летний швед отметился голом и голевой передачей.

Второй звездой стал российский вратарь Игорь Шестеркин. На его счету 36 сэйвов и одна пропущенная шайба.

Возглавил тройку лучших 20-летний Алексис Лафренье, который набрал 2 (1+1) очка.