Шестеркин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Монреаль»
06:41
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Монреаль» (3:2).
Второй звездой признан российский вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин. 25-летний россиянин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам.
Первой звездой встречи стал нападающий «Рейнджерс» Каапо Какко, открывший счет в игре. Замкнул тройку лучших форвард «Канадиенс» Кристиан Дворак, набравший 2 (1+1) очка.
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