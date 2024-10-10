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10 октября, 05:23

Шестеркин признан второй звездой матча «Питтсбург» — «Рейнджерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игорь Шестеркин в воротах.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Питтсбург» — «Рейнджерс» (0:6). Все трое выбраны из нью-йоркской команды.

Второй звездой стал российский голкипер Игорь Шестеркин. Он отразил все 29 бросков по воротам.

Возглавил тройку нападающий Крис Крайдер, который забросил две шайбы. Третьей звездой признан форвард Алексис Лафренье, набравший 2 (1+1) очка.

Игорь Шестеркин
Крис Крайдер
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
Алексис Лафренье
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