Шестеркин признан второй звездой матча «Питтсбург» — «Рейнджерс»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Питтсбург» — «Рейнджерс» (0:6). Все трое выбраны из нью-йоркской команды.

Второй звездой стал российский голкипер Игорь Шестеркин. Он отразил все 29 бросков по воротам.

Возглавил тройку нападающий Крис Крайдер, который забросил две шайбы. Третьей звездой признан форвард Алексис Лафренье, набравший 2 (1+1) очка.