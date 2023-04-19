Шестеркин признан второй звездой матча «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков первого матча 1/8 финала Кубка Стэнли «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» (1:5). Все трое были выбраны из состава победителей.
Второй звездой признан российский голкипер Игорь Шестеркин. Он отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.
Первой звездой стал форвард Крис Крайдер, оформивший дубль. Замкнул тройку защитник Адам Фокс, который сделал 4 голевые передачи.
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|Счет в серии
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Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 1
|0 - 1
|
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 0
|0 - 0
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
|0 - 1
|
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
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|
Каролина - Айлендерс
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Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|19.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|1 : 5
|19.04
|02:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|3 : 7
|19.04
|04:30
|
Вегас – Виннипег
|- : -
|19.04
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
|- : -
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