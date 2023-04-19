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Сегодня, 05:31

Шестеркин признан второй звездой матча «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков первого матча 1/8 финала Кубка Стэнли «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» (1:5). Все трое были выбраны из состава победителей.

Второй звездой признан российский голкипер Игорь Шестеркин. Он отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.

Первой звездой стал форвард Крис Крайдер, оформивший дубль. Замкнул тройку защитник Адам Фокс, который сделал 4 голевые передачи.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Нью-Джерси - Рейнджерс
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0 - 1
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Торонто – Тампа-Бэй
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