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Сегодня, 05:55

Шестеркин признан второй звездой матча «Баффало» — «Рейнджерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игорь Шестеркин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Баффало» — «Рейнджерс» (2:3).

Первой звездой стал защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, который поучаствовал во всех голах своей команды, набрав 3 (1+2) очка.

Второй звездой признан российский голкипер нью-йоркской команды Игорь Шестеркин. 28-летний россиянин отразил 29 из 31 броска по своим воротам.

Замкнул тройку вратарь «Сэйбрз» Укко-Пекка Луукконен, отразивший 25 из 27 бросков по своим воротам.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 27 19 8 40
2 Нью-Джерси 31 18 13 39
3 Каролина 28 18 10 37
4 Рейнджерс 28 15 13 31
5 Филадельфия 29 13 16 30
6 Айлендерс 30 11 19 29
7 Питтсбург 30 12 18 28
8 Коламбус 28 12 16 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 29 18 11 38
2 Торонто 28 17 11 36
3 Бостон 30 15 15 33
4 Тампа-Бэй 26 14 12 30
5 Оттава 28 13 15 28
6 Детройт 28 11 17 26
7 Баффало 29 11 18 26
8 Монреаль 28 11 17 25
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 28 19 9 42
2 Виннипег 30 21 9 42
3 Даллас 27 17 10 34
4 Колорадо 30 17 13 34
5 Сент-Луис 29 14 15 30
6 Юта 28 12 16 29
7 Чикаго 28 9 19 20
8 Нэшвилл 29 7 22 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 28 17 11 37
3 Эдмонтон 28 16 12 34
4 Ванкувер 27 14 13 33
5 Калгари 29 14 15 33
6 Сиэтл 30 14 16 30
7 Сан-Хосе 31 10 21 25
8 Анахайм 27 10 17 24
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12.12 03:30
Оттава – Анахайм
 5 : 1
12.12 03:30
Баффало – Рейнджерс
2 : 3
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