Шестеркин признан второй звездой матча «Баффало» — «Рейнджерс»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Баффало» — «Рейнджерс» (2:3).

Первой звездой стал защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, который поучаствовал во всех голах своей команды, набрав 3 (1+2) очка.

Второй звездой признан российский голкипер нью-йоркской команды Игорь Шестеркин. 28-летний россиянин отразил 29 из 31 броска по своим воротам.

Замкнул тройку вратарь «Сэйбрз» Укко-Пекка Луукконен, отразивший 25 из 27 бросков по своим воротам.