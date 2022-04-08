Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ

Шестеркин сделал шатаут и был признан второй звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан второй звездой игрового дня в НХЛ, информирует сайт лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (3:0) голкипер отразил все 30 бросков и оформил четвертый в сезоне шатаут.

Первой звездой дня стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, который в игре с «Далласом» (4:3 ОТ) оформил дубль. Кроме того, он побил клубный рекорд по количеству голов в одном сезоне (56 ).

Третьей звездой признан защитник «Нэшвилла» Роман Йоси. В матче с «Оттавой» (3:2) он отдал три голевые передачи и установил клубный рекорд по очкам за сезон (87).