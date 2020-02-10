Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ

НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал второй звездой. Он отразил 42 из 43 бросков в матче с «Лос-Анджелесом» (4:1) и был признан первой звездой игры. Также он установил два клубных рекорда.

Первая звезда — вратарь «Детройта» Джонатан Бернье. Он отразил 39 бросков в матче с «Бостоном» (3:1). Третьей звездой дня стал форвард «Виннипега» Кайл Коннор. Он набрал 3 (2+1) очка в матче с «Чикаго».