Шестеркин признан третьей звездой матча с «Детройтом»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал третей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (2:3 Б).

26-летний россиянин отразил 31 бросок по воротам. Первой звездой признан вратарь «Рэд Уингз» Томас Грайсс, вторая звезда — форвард Пьюс Сутер.

В текущем сезоне Шестеркин провел 31 матч, в которых пропустил 62 голов и трижды сыграл на ноль.