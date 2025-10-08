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8 октября 2025, 05:41

Шестеркин признан третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Питтсбург»

Евгений Козинов
Корреспондент
Игорь Шестеркин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ объявила трех лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Питтсбург» (0:3).

Третьей звездой признан российский голкипер «рейнджерос» Игорь Шестеркин. 29-летний россиянин отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал форвард «Пингвинз» Джастин Бразо, который оформил дубль, а первой — голкипер «пингвинов» Артур Шилов, отразивший все 25 бросков по своим воротам.

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Игорь Шестеркин
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НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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