Шестеркин признан третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Питтсбург»

Пресс-служба НХЛ объявила трех лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Питтсбург» (0:3).

Третьей звездой признан российский голкипер «рейнджерос» Игорь Шестеркин. 29-летний россиянин отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал форвард «Пингвинз» Джастин Бразо, который оформил дубль, а первой — голкипер «пингвинов» Артур Шилов, отразивший все 25 бросков по своим воротам.